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Коклен став гравцем Вільяреала

13:08 - Читать на русском
Коклен став гравцем Вільяреала
Франсіс Коклен / Getty Images

Іспанський клуб знайшов значне підсилення у лінію півзахисту на найближчі роки.

Франсіс Коклен продовжить кар'єру в іспанському Вільяреалі, інформує офіційний сайт клубу.

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Контракт з новим хавбеком "жовтої субмарини" розрахований на 4 роки. Сума трансферу склала близько 8 млн євро.

Зазначимо, що минулий сезон Коклен грав у Валенсії, за яку провів 36 матчів у всіх турнірах та відзначився двома асистами. За свою кар'єру він ще встиг пограти за лондонський Арсенал та німецький Фрайбург.

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Теги
Іспанія Франсіс Франсіс Коклен Валенсія Валенсія Вільяреал Вільяреал
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