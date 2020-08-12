Коклен став гравцем Вільяреала

Україна — 13:50 1376
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В Динамо прокоментували чутки щодо трансферу Чолака – бомбардира хочуть у топ-чемпіонатах
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Барселона заявила про коронавірус у свого гравцяІспанія — 13:36 850
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Четверо гравців Шахтаря потрапили до символічної збірної Ліги ЄвропиЛіга Європи — 12:23 1732
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"Розтерзали в одну хвіртку", чудове суддівство, або Кому треба повчитися? – реакція соцмереж на феєрію Шахтаря в 1/4 ЛЄЛіга Європи — 12:07 3792
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Динамо підготувало солідну суму на забивного форварда з досвідом виступів у топ-чемпіонатіУкраїна — 11:41 11929