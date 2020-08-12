Коклен став гравцем Вільяреала

Франсіс Коклен продовжить кар'єру в іспанському Вільяреалі, інформує офіційний сайт клубу.

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Контракт з новим хавбеком "жовтої субмарини" розрахований на 4 роки. Сума трансферу склала близько 8 млн євро.

Зазначимо, що минулий сезон Коклен грав у Валенсії, за яку провів 36 матчів у всіх турнірах та відзначився двома асистами. За свою кар'єру він ще встиг пограти за лондонський Арсенал та німецький Фрайбург.

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