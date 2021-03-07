"Зимнее трансферное окно обычно используется клубами для того, чтобы залатать дыры в своей системе.

Фиорентина не смогла запомнить фамилию российского игрока, которого "фиалки" недавно приобрели

Я не знаю, был ли Кокорин тем, кого мы видели в этих роликах, или ему просто нужно время, чтобы оправиться от своих проблем. Ибо, если судить по 40 минутам матча с Ромой, то россиянин является полной противоположностью того, зачем нужно зимнее трансферное окно. Тот случай, когда заплатка – хуже чем дырка", – цитирует Каппеллини издание La Repubblica.

Напомним, Кокорин стал игроком Фиорентины 27 января, перейдя из московского Спартака. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила 4,5 млн евро. За "фиалок" провел на поле суммарно 77 минут. Сейчас Александр на больничном – залечивает травму бедра.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду