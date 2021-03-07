"Зимове трансферне вікно зазвичай використовується клубами для того, щоб залатати дірки в своїй системі.

Фіорентина не змогла запам'ятати прізвище російського гравця, якого "фіалки" нещодавно придбали

Я не знаю, чи був Кокорін тим, кого ми бачили в цих роликах, або йому просто потрібен час, щоб оговтатися від своїх проблем. Бо, якщо судити по 40 хвилинам матчу з Ромою, то росіянин є повною протилежністю того, навіщо потрібно зимове трансферне вікно. Той випадок, коли латка – гірша ніж дірка", – цитує Каппелліні видання La Repubblica.

Нагадаємо, Кокорін став гравцем Фіорентини 27 січня, перейшовши з московського Спартака. Його контракт з італійським клубом розрахований до 2024 року, сума угоди склала 4,5 млн євро. За "фіалок" провів на полі сумарно 77 хвилин. Нині Олександр на лікарняному – заліковує травму стегна.

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