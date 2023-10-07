"Да, мы проигрывали, потом нас стало меньше. Но мы дрались друг за друга, за весь Житомир. Поэтому я думаю, что все получили очень хорошие эмоции, как Житомир, так и все болельщики, так и мы. Я думаю, что это запомнится надолго, войдет в историю.

Полесье – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Хочется двигаться дальше. И также писать дальше историю. Я выходил на замену и ребятам сказал: когда я выхожу против Луческу, то у меня выходит забивать. Я сказал: "Я сейчас забью". Вышел – забил. Потому я могу сказать, что слов на ветер не бросаю. Я очень рад, что вышел, забил, и мы сегодня победили", – цитирует Будковского пресс-служба Полесья.

Победа позволила новичку УПЛ вырваться на первое место таблицы по набранным очкам.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ