"Так, ми програвали, потім нас стало менше. Але ми билися одне за одного, за весь Житомир. Тому я думаю, що всі отримали дуже гарні емоції, як Житомир, так і всі вболівальники, так і ми. Я думаю, що це запам'ятається надовго, увійде в історію.

Полісся – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Хочеться рухатися далі. І також писати далі історію. Я виходив на заміну і хлопцям сказав: коли я виходжу проти Луческу, то в мене виходить забивати. Я сказав: "Я зараз заб'ю". Вийшов — забив. Тому я можу сказати, що слів на вітер не кидаю. Я дуже радий, що вийшов, забив, і ми сьогодні перемогли", – цитує Будківського прес-служба Полісся.

Перемога дозволила новачку УПЛ вирватися на перше місце таблиці за набраними очками.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ