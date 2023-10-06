Динамо открыло счет уже на 4-й минуте. Волошин роскошным пасом пяткой нашел Буяльского, а тому оставалось не попасть в защитников на линии ворот. Полесье быстро ответило пушкой Крушинского, которая "прошила" руки Бущана.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ

На старте второй половины Динамо снова вышло вперед. Судья Виталий Романов после просмотра повтора назначил пенальти за фол Морозко против Ваната. Буяльский с "точки" оформил дубль, а Морозко вскоре заработал вторую желтую. Полесье в меньшинстве умудрилось вырвать все 3 очка. На подаче углового в штрафной Динамо возник "пожар", и Будковский с рикошетом от Бражка сравнял счет.

На 70-й минуте Козак завершил камбек, воспользовавшись новым провалом Дубинчака/Сироты. Больше голов не было, хотя доигрывали команды в равных составах (Караваеву показали прямую красную). 3:2 – Полесье в дебютный сезон на уровне элиты обыграло Динамо.