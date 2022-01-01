"Когда у тебя COVID, а она просит фото": как футболисты встретили 2022 год – костыли, гранчак и звездный беби-бум
Украинские и мировые футбольные звезды отметили наступление 2022-го. Кто и как отпраздновал – в подборке "Футбол 24".
Защитник Шахтера Валерий Бондарь с женой Дарьей праздновали в Буковеле. Компанию супругам составили такие милые создания. Надеемся, шерсть не пострадала.
Виталий и Алина Буяльские с детьми.
Как и Тарас и Маргарита Степаненко. Правда, здесь более многочисленная бригада.
Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву
Беньямин Вербич со своей половинкой и сыном. Первая новогодняя ночь для Мая – сына вингера Динамо.
Легенда Металлиста Марко Девич со своими девушками.
Семья Ивана Петряка приехала на праздники из Венгрии на родную Черкасщину.
Семейство Кривцовых не забыло о домашнем любимце Персике, который тоже стал частью праздника.
Креативно подошел к празднованию Нового года Александр Зинченко. Здесь хавбек Ман Сити и сборной Украины в компании жены Влады, дочери Евы и любимых собак.
А это фотография со встречи 2021-го. Чтобы никто иногда ничего не подумал.
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди извинился за измену и кардинально сменил имидж. Число блондинов в их большой семье возросло.
Виктор Коваленко – претендент на самое оригинальное новогоднее фото. "Когда у тебя COVID, а она просит фотку", – написал хавбек Специи. Желаем быстрого выздоровления!
Александр Шовковский с любимой.
Ефим Конопля с девушкой праздновали в одном из заведений Яремче. Музыканты на заднем плане точно не дали скучать защитнику Шахтера.
Артём и Анна Кравцы с сыновьями.
Виктор Цыганков на стиле – вскоре самый лучший бомбардир Динамо станет семейным человеком.
Роберт Левандовски праздновал в Дубае. Большая компания у форварда Баварии и сборной Польши.
Где-то там были и представители Динамо – Богдан Леднев с девушкой Марией.
И Денис Попов с новоиспеченной женой. Интересно, встретились ли с Левандовски?
Сергей Ребров с семьей в Обьединенных Арабских Эмиратах. Команда украинского тренера встретила 2022-й уверенным лидером чемпионата.
Самые известные ведущие украинского футбольного телевидения. Александр Денисов...
... очаровательная Саша Лобода...
…ну и куда же без Игоря Цыганыка.
Настал черед действительно радостных фотографий. Андрей Лунин с супругой Анастасией признались, что ждут первенца.
А для Сергея и Анны Сидорчуков будущий ребенок станет уже четвертым.
В ожидании первого ребенка и полузащитник Легии Игорь Харатин с женой Кариной – у них родится мальчик. Поздравляем всех игроков сборной Украины!
Как обычно, топовый Артем Милевский. Икра, оливье, шуба... и даже гранчак. Праздник точно удался!
Костыли – не помеха полноценному празднованию новогодней ночи. Доказано Неймаром.
Эрлинг Холанд решил выделиться – здесь вы не увидите банального фото возле елки или ресторана.
Криштиану Роналду и его большая семья, которая вскоре станет еще больше. Да-да, Джорджина снова беременна.
Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"