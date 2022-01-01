Украинские и мировые футбольные звезды отметили наступление 2022-го. Кто и как отпраздновал – в подборке "Футбол 24".

Как футболисты встретили 2022 год / Коллаж Футбол 24

Защитник Шахтера Валерий Бондарь с женой Дарьей праздновали в Буковеле. Компанию супругам составили такие милые создания. Надеемся, шерсть не пострадала.

Виталий и Алина Буяльские с детьми.

Как и Тарас и Маргарита Степаненко. Правда, здесь более многочисленная бригада.

Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву

Беньямин Вербич со своей половинкой и сыном. Первая новогодняя ночь для Мая – сына вингера Динамо.

Легенда Металлиста Марко Девич со своими девушками.

Семья Ивана Петряка приехала на праздники из Венгрии на родную Черкасщину.

Семейство Кривцовых не забыло о домашнем любимце Персике, который тоже стал частью праздника.

Креативно подошел к празднованию Нового года Александр Зинченко. Здесь хавбек Ман Сити и сборной Украины в компании жены Влады, дочери Евы и любимых собак.

А это фотография со встречи 2021-го. Чтобы никто иногда ничего не подумал.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди извинился за измену и кардинально сменил имидж. Число блондинов в их большой семье возросло.

Виктор Коваленко – претендент на самое оригинальное новогоднее фото. "Когда у тебя COVID, а она просит фотку", – написал хавбек Специи. Желаем быстрого выздоровления!

Александр Шовковский с любимой.

Ефим Конопля с девушкой праздновали в одном из заведений Яремче. Музыканты на заднем плане точно не дали скучать защитнику Шахтера.

Артём и Анна Кравцы с сыновьями.

Виктор Цыганков на стиле – вскоре самый лучший бомбардир Динамо станет семейным человеком.

Роберт Левандовски праздновал в Дубае. Большая компания у форварда Баварии и сборной Польши.

Где-то там были и представители Динамо – Богдан Леднев с девушкой Марией.

И Денис Попов с новоиспеченной женой. Интересно, встретились ли с Левандовски?

Сергей Ребров с семьей в Обьединенных Арабских Эмиратах. Команда украинского тренера встретила 2022-й уверенным лидером чемпионата.

Самые известные ведущие украинского футбольного телевидения. Александр Денисов...

... очаровательная Саша Лобода...

…ну и куда же без Игоря Цыганыка.

Настал черед действительно радостных фотографий. Андрей Лунин с супругой Анастасией признались, что ждут первенца.

А для Сергея и Анны Сидорчуков будущий ребенок станет уже четвертым.

В ожидании первого ребенка и полузащитник Легии Игорь Харатин с женой Кариной – у них родится мальчик. Поздравляем всех игроков сборной Украины!

Как обычно, топовый Артем Милевский. Икра, оливье, шуба... и даже гранчак. Праздник точно удался!

Костыли – не помеха полноценному празднованию новогодней ночи. Доказано Неймаром.

Эрлинг Холанд решил выделиться – здесь вы не увидите банального фото возле елки или ресторана.

Криштиану Роналду и его большая семья, которая вскоре станет еще больше. Да-да, Джорджина снова беременна.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"