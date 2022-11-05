"Что касается еврокубкового выступления Динамо, то об этой теме трудно говорить. Когда такое было, чтобы в преддверии матча с турками в ставках на их победу коэффициент был 1,9, а на динамовскую – 4,0. Это же надо так не уважать Динамо, чтобы так оценивать его возможности!

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Когда-то мы турок возили так, что они не знали, куда бежать! Причем забивая им то пять, то три мяча! А теперь дошло до того, что один из наших грандов проигрывает на условно своем стадионе Фенербахче... Обидно, очень досадно, что в истории Динамо такое происходит. Давно такого не было, чтобы в групповом турнире еврокубкового розыгрыша в шести матчах киевская команда завоевала лишь одно очко.

Честно говоря, у украинских болельщиков была надежда, что динамовцы хотя бы напоследок в группе хлопнут дверью. Но... Похоже, что кризис у Динамо слишком затянулся. Мне, как бывшему его игроку, за этим горько наблюдать. Мало того, что команда полностью провалила этот еврокубковый сезон, да еще и в чемпионате Украины выглядит бледно и неубедительно. В механизме Динамо что-то произошло, что команда не может выигрывать. Так и хочется спросить у руководителей: и что же дальше?" – сказал Беланов в комментарии UA-Football.

Напомним, киевляне смогли набрать лишь одно очко в 6-ти матчах группового этапа Лиги Европы и заняли в своем квартете последнюю строчку, пропустив вперед турецкий Фенербахче, французский Ренн и кипрский АЕК. В турнирной таблице УПЛ после 10-ти туров Динамо идет девятым, имея в своем активе 13 очков.

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