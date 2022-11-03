Последний шанс команды Луческу завоевать первую победу на групповом этапе Лиги Европы 2022/23. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Киевляне набрали лишь 1 балл за предыдущие 5 туров, так что вылетели из еврокубков, сражаясь лишь за престиж. Стамбульцы заочно соревнуются с Ренном, который принимает АЕК, за 1 место. Туркам нужно было выиграть с не меньшей разницей, чем французам, чтобы удержать лидерство и посев в плей-офф турнира.

Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляция матча ЛЕ

Украинцы начали поактивнее. На 25 секунде заработали угловой без продолжения. Цыганков несколько раз не очень удачно действовал, отпуская мячи на радость шумным фанатам, прибывшим из Турции. Первый же удар пропустили киевляне. Арда Гюлер на 5 минуте подал с правого фланга. Аттила Салай, который забивал Динамо еще в квалификации Лиги чемпионов, переиграл в воздухе Тымчика и Шепелева. Венгерский защитник не попал, но анонсировал ход событий. Хорошую динамику дает Тымчик смещением в центр, Буяльский продлевает в направлении Беседина. Пас перехватывает Осаи-Самуэль, однако сбрасывает идеально на Ваната. Даже Луческу схватился за лицо, как там не попал форвард, ранее забивавший во всех 4 матчах сезона, в которых попадал в стартовый состав.

Динамо – Фенербахче – 0:2 – видео голов и обзор поединка Лиги Европы

Тымчик еще и у своих ворот классно отработал. Заблокировал Саша опасный удар Эннера Валенсии с 15 метров. А вот и подарок сопернику. Бущан, вышедший впервые за 11 матчей, зачем-то полез к линии штрафной и врезался в своего же Попова и Валенсию. Шепелев проиграл подбор, так что Гюлер забивал уже в пустые ворота. VAR проверил и, к сожалению, не нашел офсайда. На какие-то миллиметры задержался Попов. Удивительный тайм как символ этой еврокампании. Динамо упустило лучший момент. Турки лишь трижды пробивали за 30 минут, и эти эпизоды суммарно потянули на меньший xG (0,14), чем удар Ваната (0,17).

Вивчаренко на 34 минуте проявил изрядную солидарность с теми многочисленными защитниками киевского клуба, которые привозили голы в диком стиле. Левый фулбек опрометчиво сбросил головой на Забарного, того опередил Валенсия. Эннер обыграл Бущана, но попросту не попал в пустые ворота с острого угла. Еще одна ошибка Бущана на выходе. Повезло, что у Азиза не получился удар после подачи углового. Забарный так выбивал, что попал в соперника - снаряд рикошетом едва не опустился в сторону ворот. Ванат несколькими неплохими рывками протягивал мяч в штрафную, а дальше терялся в передачах.

Arda Güler (17) vs. Dynamo Kyiv:



️ 64 minutes

️ 1 goal

️ 1 assist

2 key passes

5/5 long balls

2/3 dribbles won

️ 6 duels won

2/2 tackles won

2 interceptions



This kid is special. Stats don’t do it justice. Watching him does. pic.twitter.com/jQgmW6RdVd — Football Wonderkids (@fbwonderkids) November 3, 2022

На второй компенсированной минуте Киев пропускает во второй раз. Сначала позволили "канаркам" пройти через пас в штрафную, а затем Забарный, которого Валенсия уже почти отыграл, самоотверженно заблокировал прострел. Батшуайи наехал на Илью, потолкались в дуэли взглядов. Бельгийцу не понравилось, что украинец плотно играл с ним на угловом. Судья сделал замечание Попову, который столь же резко оттолкнул руку Азиза. Незря так нервничали. Подача именно этого стандарта завершилась ударом Виллиана Арао, опередившего Ваната на втором этаже.

Динамо так и осталось с 1 ударом за 45 минут. Да и тот стал следствием подарка соперника. Не сказать бы, что стамбульцы создали что-то особенное. Однако команда Жезуса хотя бы показала, что умеет элементарное: подать в штрафную и выиграть верховую борьбу. К сожалению, сегодня этого все еще достаточно, чтобы вести в счете против Динамо. Интересно, что для бразильского опорника Арао, который до того отмечался лишь 3 ассистами в Суперлиге Турции, это первый гол за Фенер.

Гюлер также забил впервые, но в еврокубках. Это еще один 17-летний ребенок, который забивает Динамо в этой ЛЕ. Арда вдохновился примером Дезире Дуэ из Ренна, но развил успех. Турецкий №10 еще и голевой пас с углового отдал. Рекорд еврокубкового сезона 2022/23 - опередил звезду Боруссии Дортмунд Джуда Беллингема как самый молодой автор подобного достижения.

В перерыве Гармаш и Кабаев заменили Шепелева и Беседина. Ну, хоть что-то для статистики. На 49 минуте массированный штурм штрафной Фенера на стандарте завершился заблокированным выстрелом Кабаева и неточным добиванием Цыганкова. Интересно, что в обоих случаях головой под удар сбрасывали центральные защитники (Попов, а затем Забарный). Гармаш заводит игру. Для начала острый пас за спины - Ванат уже второй раз минимально не успевает из-за своевременного выхода голкипера. Затем Денис заработал желтую, исполнив накладку.

Очередной шанс Ваната. Тымчик блестяще отборолся в центре поля. Цыганков отдал вперед, Буяльский продолжил еще дальше. Ванат на паузе положил голкипера, но с острого угла банально не попал. Забарный заработал дисквалификацию на следующий сезон в еврокубках, сорвав атаку ценой желтой. Еще одна дуэль Эннера и Ильи. Было похоже на блокировку, однако хорватский судья позволил играть дальше. Бущан исправляется. Простая разрезная передача от Арао в какую-то черную дыру между Забарным и Поповым. Георгий ногами парирует удар Валенсии.

Эмре Мор заменил Гюлера на 64 минуте. Паренек 2005 года рождения сделал свое дело голом плюс ассистом. Цыганков привозит удаление для Забарного. Ужасный прием в центре поля, ленивая реакция. Вновь дыра в защите, ведь Тымчик подключался в атаку, поэтому правый фланг остался обрезанным. Забарный вынужден был реагировать. Вторая жёлтая и первое удаление Ильи в еврокубках. Линкольн со штрафного заставил Бущана выдать эффектный сейв. Сирота и Караваев заменили Вивчаренко и Буяльского на 70-й.

Алиоски просил пенальти за толчок Гармаша. Рефери Дуе Струкан дает сегодня побороться. Диалло на 86 минуте вышел вместо Цыганкова и почти сразу пробивал через себя. С офсайда и не очень точно, но хоть немного эффектно. Ванат увлекся борьбой и нечаянно грубо наступил на ногу своему же капитану Сидорчуку. Попову замораживают спину после столкновения с Эмре Мором. Сквозь боль Денис вернулся на поле. Грубость Гармаша, Сидорчука и Ваната на последних минутах. Повезло, что лишь одна желтая для капитана. Диалло классно разобрался в ситуации 1 против 3. Заработал штрафную и желтую для соперника. На том позитив окончен. Динамо впервые в истории завершает групповую стадию Лиги Европы без побед, с 5 поражениями и последним местом.

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