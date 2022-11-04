"Я не знаю, как их называть. Спортсмены из Динамо, пожалуй, потому что динамовцами их трудно назвать. У меня такое ощущение, что в клубе уже совсем смирились.

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Будут ли изменения? Будут увольнять Луческу, не будут? Если оставят, тогда наверняка он будет сокращать коллектив. Реально уже язык можно сломать. Уже не некоторые, а многие футболисты и близко не должны быть в Динамо", – сказал Леоненко в своей авторской программе.

Напомним, киевляне смогли набрать лишь одно очко в 6-ти матчах группового этапа Лиги Европы и заняли в своем квартете последнюю строчку, пропустив вперед турецкий Фенербахче, французский Ренн и кипрский АЕК.

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