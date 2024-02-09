"Почему он улучшил свое владение мячом? Потому что Игнатенко играет в легкий футбол в одно касание. Это то, что нужно, чтобы прогрессировать и улучшать темп игры.

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Когда Даниил начинает делать два-три касания, он останавливается. Для него важен баланс и прогресс в игре. Поэтому он начал играть легче. Теперь он чувствует себя лучше сам по себе (на позиции шестерки), чего раньше не было. Он не восьмерка, но он начал играть хорошо, когда ему стало легче. Когда он играет легко, он приносит нам много пользы", – цитирует наставника жирондинцев Girondins4ever.

Напомним, Даниил Игнатенко выступает за Бордо с января 2022 года. В текущем сезоне украинский полузащитник сыграл за жирондинцев в 22 матчах. В его активе один гол и одна результативная передача.

Сейчас Бордо выступает во французской Лиге 2. Команда находится на 13 месте с 28 баллами. От зоны стыковых матчей жирондинцы отстают на семь очков.

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