Ницце придётся совершить новый подвиг на Парк де Пренс, чтобы пробиться в полуфинал Кубка Франции. В чемпионате Франции команда Франческо Фариоли обыграла в гостях ПСЖ со счётом 3:2. Кубковая встреча между лидерами чемпионата Франции состоится 27 или 28 февраля.

Мбаппе стал жертвой дерзкого фола – видео жуткого эпизода

Скромный Ле-Пюи из второго дивизиона сыграет с Ренном, но не сможет принять соперника на домашней арене Массо – она не годится для проведения таких матчей. Лион примет бывшую команду Эдуарда Соболя Страсбур. В последней четвертьфинальной паре сойдутся представители низших лиг – представитель третьего дивизиона Руан примет на своём поле Валансьен, который выступает во втором дивизионе. На предыдущей стадии Руан сенсационно выбил из Кубка Монако в серии пенальти.

В отличие от предыдущих раундов в матчах стадии 1/4 финала будет использоваться технология VAR.