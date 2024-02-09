"Чому він покращив своє володіння м'ячем? Тому що Ігнатенко грає в легкий футбол в один дотик. Це те, що потрібно, щоб прогресувати й покращувати темп гри.

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Коли Данило починає робити два-три дотики, він зупиняється. Для нього важливий баланс і прогрес у грі. Тож він почав грати легше. Тепер він почувається краще сам по собі (на позиції шістки), чого раніше не було. Він не вісімка, але він почав грати добре, коли йому стало легше. Коли він грає легко, він приносить нам багато користі", – цитує наставника жирондинців Girondins4ever.

Нагадаємо, Данило Ігнатенко виступає за Бордо з січня 2022 року. У поточному сезоні український півзахисник зіграв за жирондинців у 22 матчах. В його активі один гол та одна результативна передача.

Наразі Бордо виступає у французькій Лізі 2. Команда перебуває на 13 місці з 28 балами. Від зони стикових матчів жирондинці відстають на сім очок.

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