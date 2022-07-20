"Коли думаю про Йовичевича, мені стає соромно. Не за себе – за нього. Палкін та Срна вміло скористались деякими моментами. Але я за 8 років війни навчився чекати.

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Я дочекаюсь. Зараз ми зі взводом СК Дніпро-1 в Донецькій області. Звільнимо їм Донецьк, а потім зустрінемось. Нехай дивляться ютуб та тренуються (натяк на бійку Берези з Шуфричем і Верховній Раді, – прим.)", – цитує Березу "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше СК Дніпро-1 зробив офіційну заяву щодо поведінки Ігора Йовічевіча і донецького Шахтаря зокрема.

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