СК Днепр-1 взорвался официальным заявлением по поводу уже бывшего главного тренера Игоря Йовичевича и его нового клуба – донецкого Шахтера.

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Днепряне скрупулезно и последовательно расписали всю хронологию своих переговоров с хорватским специалистом после начала полномасштабного вторжения России в Украину, позволив каждому сделать свои выводы. Полный текст заявления можно прочитать на официальном сайте спортклубовцев. Подытожили свое пространное изложение днепряне следующими словами, отметив будущее непримиримое соперничество с Шахтером.

"Война – это своего рода лакмусовая бумага, которая проявляет в людях те черты, которые в мирное время им иногда удается скрыть. Шахтер не впервые показал, что у клуба все же есть принципы – Шахтеру принципиально плевать на понятие "взаимное уважение", "прозрачность" и "искренность" в отношениях между субъектами футбола, а "мы – за двойные стандарты" могло бы стать новым главным лозунгом донецкого клуба.

Йовичевич проявил себя как настоящий крот, причем еще задолго до своей презентации в качестве главного тренера Шахтера. Но, как говорят в Украине, "все, что не делается – все к лучшему". Сейчас противостояние СК Днепр-1 и Шахтера выходит на принципиально новый уровень, что однозначно пойдет только на пользу украинскому футболу".

Напомним, Йовичевич стал новым наставником Шахтера 14 июля, заменив на тренерском мостике Роберто Де Дзерби. Хорват подписал с "горняками" соглашение сроком на 2 года и будет представлять с дончанами Украину в групповом этапе Лиги чемпионов.

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