Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский решил не раскрывать свой вклад в борьбу Украины с бешенными россиянами.

Фотографию Езереского в военной амуниции опубликовал у себя на странице журналист Евгений Гресь.

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В комментарии он отметил, что тренер сборной Украины U-19 состоял в составе одного из добровольческих батальонов Киева около месяца.

Это далеко не первый случай, когда представители украинского футбола шли защищать родную землю от российских фашистов. В частности, в терроборону Киева записались Александр Алиев и Андрей Богданов.

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