В субботу, 15 июля, состоялась игра за Суперкубок Польши. Результат – в этой новости на "Футбол24"

Суперкубок Польши

Ракув – Легия – 0:0 (по пенальти 5:6)

Ракув по итогам прошедшего сезона получил титул чемпиона Польши, а Легия завоевала национальный кубок. Именно эти две команды боролись за еще один трофей на внутренней арене.

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Главный тренер Ракува Макер Папшун выпустил с первых минут встречи полузащитника Владислава Кочергина. Однако, забегая вперед, украинец ничем не смог помочь своей команде и покинул поле на 61-й минуте встречи.

В первом тайме ни Легия, ни Ракув не обрадовали болельщиков голами. Обе команды не смогли создать действительно острые моменты. После перерыва игра была более оживленной, однако никому открыть счет не удалось. Команды решали судьбу трофея в серии пенальти. В итоге Легия впервые с 2008 года завоевала трофей. Следует отметить, что один из 11-метровых ударов удачно исполнил испанский нападающий Марк Гуаль, который находился в составе СК Днепр-1, но не сыграл ни одного матча.

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