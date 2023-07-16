В суботу, 15 липня, відбулася гра за Суперкубок Польщі. Результат – в цій новині на "Футбол24"

Суперкубок Польщі

Ракув – Легія – 0:0 (по пенальті 5:6)

Ракув за підсумками минулого сезону здобув титул чемпіона Польщі, а Легія завоювала національний кубок. Тож саме ці дві команди боролися за ще один трофей на внутрішній арені.

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Головний тренер Ракува Макер Папшун випустив з перших хвилин зустрічі півзахисника Владислава Кочергіна. Однак, забігаючи вперед, українець нічим не зміг допомогти своїй команді і покинув поле на 61 хвилині зустрічі.

В першому таймі ні Легія, ні Ракув не порадували вболівальників голами. Обидві команди не спромоглися створити дійсно гострі моменти. По перерві гра була жвавіша, проте нікому відкрити рахунок не вдалося. Команди вирішували долю трофея в серії пенальті. У підсумку Легія вперше з 2008 року здобула трофей. Слід зазначити, що один з 11-метрових ударів вдало виконав іспанський нападник Марк Гуаль, який перебував у складі СК Дніпро-1, але не зіграв жодного матчу.

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