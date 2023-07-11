Во вторник, 11 июля, стартовал первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как стартовал первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24.

Лига чемпионов 2023/24. Первый раунд квалификации, первые матчи

Урарту (Армения) – Зрински (Босния и Герцеговина) – 0:1

Гол: Сенич, 89

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан) – 1:2

Голы: Гомес, 25 – Джиджа, 58, Бензия, 90+4

Жальгирис (Литва) – Струга (Северная Македония) – 0:0

Олимпия Любляна (Словения) – Вальмиера (Латвия) – 2:1

Голы: Нукич, 42, Руй Педро, 74 – Диоп, 87

Ракув (Польша) – Флора (Эстония) – 1:0

Гол: Кочергин, 54

Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 0:4

Голы: Пьеро, 41, 57, Дэвид, 45+3, Халайли, 79

Балкани (Косово) – Лудогорец (Болгария) – 2:0

Голы: Кореница, 45+1, Зыба, 55

Клаксвик (Фарерские острова) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0

Партизани (Албания) – БАТЭ (Беларусь) – 1:1

Голы: Цара, 66 – Антилевский, 58

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Брейдаблик (Исландия) – 0:1

Гол: Муминович, 39

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Игровой день стартовал в Армении, где Урарту принимал боснийский Зрински. В основе хозяев вышел Евгений Цымбалюк (получил желтую карточку), а Иван Зотько начал в запасе, где и провел весь матч. Урарту владел преимуществом, но свои моменты армянская команда упустила, за что поплатилась в конце игры. Гол Сенича принес боснийцам выездную победу. К слову, в составе Зрински появился нападающий Марио Чуже, в свое время игравший за СК Днепр-1.

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Поздний гол принес победу гостям и в матче между Линкольн Ред Импс и Карабахом. Гибралтарцы открыли счет, однако Карабах после перерыва перевернул игру, забив дважды в ответ.

За Вальмиеру, которая в Словении противостояла Олимпии, вышел Иван Желизко – полуфиналист Евро-2023 в составе молодежной сборной Украины. Полузащитник появился с первых минут, а незадолго до перерыва его команда пропустила. Во втором тайме Олимпия удвоила преимущество, но Вальмиера уже без Желизко (украинца заменили) забила свой гол. 2:1 – первый матч за словенцами. К слову, на замену у Вальмиеры вышел только что перешедший из Кривбасса Рифет Капич.

Владислав Кочергин вышел в старте Ракува на игру против эстонской Флоры. Именно украинец открыл счет ударом из-за пределов штрафной. Правда, хавбеку чемпионов Польши помог рикошет. 1:0 – гол Кочергина стал единственным и принес Ракуву домашнюю победу.

Матч на Мальте между Хамрун Спартанс и Маккаби Хайфа был прерван. Гости спокойно вели 2:0, но вмешались болельщики, из-за ненадлежащего поведения которых игру приостановили. Так называемые "фанаты" Маккаби забросали файерами поклонников хозяев. Пауза продолжалась около 45 минут, а после возобновления игры гости забили еще дважды.

Ugly scenes at the Centenary Stadium as Maccabi Haifa fans clash with Hamrun Spartans supporters - chants of 'Palestina' come from the home end soon after as a number of fans filter out of the ground. Disgraceful. pic.twitter.com/jU7AAGin4W — Andrew Dempsey (@AndrewDempsey98) July 11, 2023

Игорь Пластун попал в старт Лудогорца на матч против Балкани, но команда украинца потерпела фиаско, проиграв 0:2. Экс-защитник сборной Украины получил желтую карточку.

В других поединках вторника Брейдаблик в Ирландии одолел Шэмрок Роверс, Партизани и БАТЭ разошлись миром. В матчах Жальгирис – Струга и Клаксвик – Ференцварош ни одна из команд так и не забила.

Ответные матчи первого раунда квалификации будут сыграны 18 и 19 июля. СК Днепр-1, представляющий Украину в квалификации ЛЧ, стартует во втором раунде. Соперником вице-чемпиона УПЛ станет греческий Панатинаикос.