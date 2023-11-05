Екстракляса, 14 тур

Ракув – Заглембе – 5:0

Голи: Раковіцан, 14, Єбоа, 39, 51, Црнац, 54, Кіттель, 66

Обидві команди потрапили у кризу. Ракув набрав всього очко з минулі 2 тури, а Заглембе за 3. Булеца вийшов у основі гостей, натомість Кочергін залишився на лаві запасних.

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Ракув не залишив від суперника мокрого місця, настрілявши 5 голів. Українці на полі так і не перетнулись. Кочергін вийшов на 64-й хвилині за рахунку 4:0, коли Булецу вже замінили.

Перемога дозволила Ракуву з матчем у запасі наблизитися до трійки лідерів. Заглембе звалюється в середину таблиці, маючи 3 поразки поспіль.

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