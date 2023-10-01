Ракув разгромил Радомьяк в матче 10-го тура польской Экстраклясы, а Владислав Кочергин поспособствовал этому голевой передачей.

Чемпионат Польши 2023/24, 10-й тур

Ракув – Радомяк – 3:0

Голы: Раковицан, 3, 61, Ебоа, 82

Нереализованный пенальти: Тудор, 90+9

Ракув уже на 3 минуте повел в счете благодаря голу Раковицана. Румынский защитник после перерыва оформил дубль, а добил соперников Джон Ебоа на 82 минуте.

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Ассистировал немецкому хавбеку Владислав Кочергин. Украинец навесил со штрафного (похоже, что это была наигранная комбинация), а Ебоа обработал мяч и с лету отправил его в сетку ворот. Добить Радомьяк мог Тудор, но он не смог реализовать пенальти.

Таким образом, Ракув набрал 19 очков и остался на третьей строчке. Кочергин провел за польский клуб 18 матчей в этом сезоне, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

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