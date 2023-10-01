Кочергин отметился классным ассистом со штрафного в Польше – видео результативного действия украинца
Ракув разгромил Радомьяк в матче 10-го тура польской Экстраклясы, а Владислав Кочергин поспособствовал этому голевой передачей.
Чемпионат Польши 2023/24, 10-й тур
Ракув – Радомяк – 3:0
Голы: Раковицан, 3, 61, Ебоа, 82
Нереализованный пенальти: Тудор, 90+9
Ракув уже на 3 минуте повел в счете благодаря голу Раковицана. Румынский защитник после перерыва оформил дубль, а добил соперников Джон Ебоа на 82 минуте.
Серия А: Коваленко в запасе следил за разгромом Эмполи, автор хет-трика повторил достижение легенды 90-х
Ассистировал немецкому хавбеку Владислав Кочергин. Украинец навесил со штрафного (похоже, что это была наигранная комбинация), а Ебоа обработал мяч и с лету отправил его в сетку ворот. Добить Радомьяк мог Тудор, но он не смог реализовать пенальти.
Таким образом, Ракув набрал 19 очков и остался на третьей строчке. Кочергин провел за польский клуб 18 матчей в этом сезоне, отметившись 4 голами и 1 ассистом.
Дженоа в добавленное время упустила победу над Удинезе – Малиновский отдал предголевой пас и имел шанс со штрафного