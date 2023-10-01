Чемпіонат Польщі 2023/24, 10-й тур

Ракув – Радом'як – 3:0

Голи: Раковіцан, 3, 61, Єбоа, 82

Нереалізований пенальті: Тудор, 90+9

Ракув вже на 3 хвилині повів у рахунку завдяки голу Раковіцана. Румунський захисник по перерві оформив дубль, а добив суперників Джон Єбоа на 82 хвилині.

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Асистував німецькому хавбеку Владислав Кочергін. Українець навісив зі штрафного (схоже, що це була награна комбінація), а Єбоа обробив м'яч та з лету відправив його в сітку воріт. Добити Радом'як міг Тудор, але він не зміг реалізувати пенальті.

Таким чином, Ракув набрав 19 очок та залишився на третій сходинці. Кочергін провів за польський клуб 18 матчів у цьому сезоні, відзначившись 4 голами та 1 асистом.

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