Кочергин отметился историческим ассистом в Лиге Европы – видео результативного действия
Полузащитник Ракува Владислав Кочергин помог польской команде вырвать ничью с лиссабонским Спортингом.
Ракув вырвал ничью со Спортингом, а поспособствовал этому Владислав Кочергин, который отдал результативную передачу.
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Украинец получил пас в штрафной и отдал на дальнюю штангу передачу Пьясецкому, который с метра занес мяч в ворота. Интересно, что это был первый ассист в истории Ракува на групповых стадиях еврокубков.
Добавим, что это были первые набранные очки Ракувом в группе D – до этого польская команда уступила Аталанте и Штурму.
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