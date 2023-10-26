Ракув вырвал ничью со Спортингом, а поспособствовал этому Владислав Кочергин, который отдал результативную передачу.

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Украинец получил пас в штрафной и отдал на дальнюю штангу передачу Пьясецкому, который с метра занес мяч в ворота. Интересно, что это был первый ассист в истории Ракува на групповых стадиях еврокубков.

Добавим, что это были первые набранные очки Ракувом в группе D – до этого польская команда уступила Аталанте и Штурму.

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