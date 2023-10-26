Ракув вирвав нічию зі Спортінгом, а посприяв цьому Владислав Кочергін, який віддав результативну передачу.

Ліга Європи: Марсель випередив команду екс-зірки Динамо, Вест Хем програв Олімпіакосу, Бетіс очолив групу C

Українець отримав пас в штрафному та віддав на дальню стійку передачу П'ясецькому, який з метра заніс м'яч у ворота. Цікаво, що це був перший асист в історії Ракува на групових стадіях єврокубків.

Додамо, що це були перші набрані очки Ракувом у групі D – до цього польська команда поступилась Аталанті та Штурму.

ЛЄ: Аталанта і Спортінг не змогли втримати перемоги – Кочергін віддав асист, капітан Штурма психував, як Роналду