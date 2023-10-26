Кочергін відзначився історичним асистом в Лізі Європи – відео результативної дії
Півзахисник Ракува Владислав Кочергін допоміг польській команді вирвати нічию з лісабонським Спортінгом.
Ракув вирвав нічию зі Спортінгом, а посприяв цьому Владислав Кочергін, який віддав результативну передачу.
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Українець отримав пас в штрафному та віддав на дальню стійку передачу П'ясецькому, який з метра заніс м'яч у ворота. Цікаво, що це був перший асист в історії Ракува на групових стадіях єврокубків.
Додамо, що це були перші набрані очки Ракувом у групі D – до цього польська команда поступилась Аталанті та Штурму.
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