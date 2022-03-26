Ракув на своем официальном сайте сообщил о приходе Кочергина на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 3 года, с июня 2022 по 2025 год, с возможностью пролонгирования еще на год.

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"Я очень рад быть здесь, и меня так тепло встретили. Я хотел бы вернуться к обычным тренировкам, чтобы моя игра как можно скорее помогла команде. Я горжусь тем, что играю в Польше, и спасибо полякам за то, что они так помогают Украине" , – отметил Владислав после подписания соглашения.

Отмечается, что Кочергин должен был стать игроком Ракува летом, но поправки ФИФА относительно переходов украинских футболистов позволили трансферу состояться уже сейчас. Последним его клубом была Заря, за которую хавбек не играл с октября из-за желания покинуть клуб.

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