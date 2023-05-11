"Первый трофей в моей карьере. Доволен, что добыли чемпионство за три тура до завершения чемпионата. Можно сказать, что не просто так играл в футбол. Узнали о чемпионстве в автобусе и ждали, чтобы болельщики пришли на стадион, чтобы вместе отпраздновать.

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Мечтаю попасть в топ-5 европейских чемпионатов, надеюсь, что у меня получится. Если брать сборную, я всегда готов туда поехать, чтобы защищать честь Украины на футбольном поле. Все делаю, чтобы получить этот вызов", – отметил Кочергин в интервью Футбол 2.0.

Добавим, что Владислав в текущем сезоне провел 42 матча за Ракув во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 3 результативными передачами.

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