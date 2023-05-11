"Перший трофей в моїй кар'єрі. Задоволений, що здобули чемпіонство за три тури до завершення чемпіонату. Можна сказати, що не просто так грав у футбол. Дізнались про чемпіонство в автобусі й чекали, щоб вболівальники прийшли до стадіону, щоб разом відсвяткувати.

Кочергін став чемпіоном Польщі – помилка українця ледь не зірвала історичне святкування, але допомогли конкуренти

Мрію потрапити в топ-5 європейських чемпіонатів, сподіваюсь, що у мене вийде. Якщо брати збірну, я завжди готовий туди поїхати, щоб захищати честь України на футбольному полі. Все роблю, щоб отримати цей виклик", – зазначив Кочергін в інтерв'ю Футбол 2.0.

Додамо, що Владислав у поточному сезоні провів 42 матчі за Ракув у всіх турнірах, в яких відзначився 10 голами та 3 результативними передачами.

Екстраклас від українця: загадковий трансфер під час війни і ефектне чемпіонство, але цього замало для збірної