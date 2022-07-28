Кочергин чудо-голом вывел Ракув в следующий тур Лиги конференций – видео пушки украинца в ворота Астаны
Украинский полузащитник Владислав Кочергин помог полякам праздновать победу и в выездном еврокубковом матче. Смотрите видео гола на "Футбол 24".
Квалификация Лиги конференций, 2-й тур, ответный матч
Астана (Казахстан) – Ракув (Польша) – 0:1
Гол: Кочергин, 16
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Только чудо могло помешать Ракуву не выйти в 3-й тур квалификации Лиги конференций после первого поединка. Дома обладатель Кубка и Суперкубка Польши разбил Астану со счетом 5:0, поэтому ответный матч в Казахстане должен был стать легкой прогулкой.
Хозяева стремились реабилитироваться перед болельщиками за позорное поражение в первой встрече, однако пропустили еще до середины первого тайма. Приятно, что автором гола (как и в первом матче) стал украинский полузащитник Владислав Кочергин. На 16-й минуте наш соотечественник на левом фланге воспользовался ошибкой защитника, подобрал отскочивший от соперника мяч, сделал с ним несколько шагов и мощно пробил из-за пределов штрафной. Сфера влетела точно под перекладину без шансов для голкипера Астаны. Казахи пытались выровнять положение, однако полякам удалось удержать победный счет и триумфально выйти следующий тур квалификации.
За возможность сыграть в групповом раунде третьего по силе евротурнира поляки поборятся с победителем пары Ньютаун (Уэльс) – Спарта Трнава (Словакия). Первый матч завершился победой наших соседей 4:1.
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