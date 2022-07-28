Первый для украинских клубов раунд еврокубков в сезоне 2022/23 не прошел, к сожалению, без потерь. Ворскла 4 раза подряд не может преодолеть хотя бы стартовый этап квалификации. Все начиналось со словацкой Жилины. Дальше была хорватская Локомотива, финский КуПС и вот шведский АИК. Хоть бери и возвращай Николая Павлова – единственного, кто вывел "зелено-белых" через сито бесчисленных квалифай-раундов в основную сетку еврокубка. Перед продолжением серии с коллективами Севера Европы полтавский клуб сумел прорваться в групповой турнир Лиги Европы напрямую благодаря бронзе в УПЛ. Если Скрипник и дальше будет развивать этот проект в правильном направлении, можно будет повторить.

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А пока констатируем, что Ворскла принесла Украине всего 0,2 зачетного балла. Ее победа в первой игре квалификации Лиги конференций дала 1 пункт, который делится на 5 участников еврокубков от УПЛ. Печальный факт, но из топ-30 стран в таблице коэффициентов УЕФА только мы теряем представителя. Благодаря усилиям Динамо в овертайме битвы против Фенербахче (ни одного поражения от "канарок" за 6 еврокубковых матчей!) удалось в общей сложности наскрести 1,3 очка. Из них в активе сугубо киевлян – 0,3, а больше всех заработал Шахтер за прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Пока что победитель первенства Украины еще получает такие почести.

Киев теперь уж точно будет играть осенью в еврокубках. Если не удастся одолеть Штурм в 3-м квалифай-раунде ЛЧ 2022/23 или преодолеть стадию плей-офф, команда Луческу получит путевку в групповой этап Лиги Европы. В случае победы над австрийским вице-чемпионом Динамо, вероятнее всего, ждет португальская Бенфика или шотландский Глазго Рейнджерс. Эти две команды, которым нужно еще одолеть сопротивление датского Митьюлланда и бельгийского Униона соответственно, должны получить статус сеяных благодаря лучшему клубному рейтингу. В то же время, киевляне вместе с победителем пары ПСВ – Монако окажутся в когорте несеянных при жеребьевке стадии плей-офф Лиги чемпионов, которая состоится уже во вторник, 2 августа, в 13:00 по Киеву.

Для того чтобы вернуть право напрямую делегировать чемпиона Украины в групповой турнир ЛЧ 2024/25, по итогам текущего сезона нужно занять по крайней мере 10 место (при некоторых обстоятельствах и 11 позиция гарантирует прямую путевку) в таблице коэффициентов УЕФА. Конкуренты, как сверху, так и снизу, отстают по графику. И Бельгия, и Сербия (10-11 места), и Норвегия со Швейцарией и Чехией набрали меньше очков в текущем еврокубковом сезоне, чем наши представители. Формально больше получила Россия, но ее более чем 4 балла не имеют ничего общего с игровыми успехами, ведь ни одна команда из страны-убийцы не может выступать даже в Лиге конференций.

Это лишь удивительный подарок от УЕФА, который не поняли даже сторонние наблюдатели в Европе. Получилось очень хитро. Если бы Россию не отстранили от цивилизованных клубных соревнований, она бы опустилась на 17 место, а Украина не потеряла бы 12 строчку. С другой стороны, нам бы могли не достаться гарантированные 4 бонусных очка (0,8 в зачет) за попадание Шахтера в групповой этап ЛЧ, ведь "горнякам" пришлось бы проходить квалификацию. Хотя, если вспомнить опыт прошлых лет, дисквалифицированные англичане и югославы получали 0 в таблице коэффициентов, а здесь такая невиданная щедрость.

Да и это не проблема – догнать россиян сможем уже в ближайшее время. Если стабильно побеждать в квалификации, это произойдет еще до осени. Добавим, что в следующем сезоне чемпион Украины уже непременно вынужден будет начинать борьбу за групповой турнир Лиги чемпионов с 3 раунда квалификации, а вице-чемпион – со второго, повторяя путь киевского Динамо, которое должно проходить сразу трех соперников ради завоевания желаемой путевки и большого финансового бонуса.

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