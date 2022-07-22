Кочергин забил, а остальные украинцы выступили вяло: результаты 2 раунда квалификации Лиги конференций
Состоялись первые поединки второго отборочного раунда ЛК. Результаты матчей с участием команд украинских легионеров узнавайте в этой новости.
Квалификация Лиги конференций
Кызылжар – Осиек – 1:2
Голы: Неяшмич, 84 (аг.) – Топчагич, 58, Кляйнгайслер, 75
Кайрат – Кишварда – 0:1
Гол: Асани, 82
Лиепая – Янг Бойз – 0:1
Гол: Фасснахт, 73
Вальмиера – Шкендия – 1:2
Голы: Гуе, 45 – Дориев, 8, Шала, 63
Лех – Динамо Батуми – 5:0
Голы: Скурас, 10, 33, Амараль, 24, 66, Исхак, 90+4
Ружомберок – Рига – 0:3
Голы: Торрес, 43, Сойсало, 45, Аурелио, 50
Судува – Виборг – 0:1
Гол: Брикс, 78
Фехервар – Габала – 4:1
Голы: Кодро, 30, 74, Рус, 67, Зивзивадзе, 90 – Алемао, 16
Удаление: Мусаев, 86 (вторая желтая, Габала)
Петрокуб – Лачи – 0:0
Удаление: Спахию, 28 (вторая желтая, Лачи)
Сент-Джозефс – Славия Прага – 0:4
Голы: Сор, 21, 32, Эвертон, 45+1, Лингр, 56
Удаление: Масиас, 34, Пас, 45+4 (две прямые красные, Сент-Джозефс)
Ракув – Астана – 5:0
Голы: Лопес, 4, Вдовяк, 42, Гутковскис, 65, Кочергин, 77, Тудор, 90+5
Удаление: Сореску, 21 (вторая желтая) – Кусяпов, 62 (вторая желтая)
Витория Гимараеш – Академия Пушкаша – 3:0
Голы: Ламейраш, 4, Силва, 39, Андерсон, 65
Противостояние Кызылжара и Осиека могло быть поединком украинцев Бушмана и Чеберко, но второй не попал даже в заявку. Впрочем, команда справилась без Евгения и праздновала победу с курьезным автоголом.
В Кишварде целый десант украинцев: Химич, Гелеш, Готра, Мельник, Гей, Одинцов и Кравченко. На встречу против Кайрата со старта вышли трое последних, Мельник же явился по ходу поединка, завершившегося минимальной победой.
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Несмотря на серьезные фейлы, главный тренер Леха продолжает доверять Артуру Рудько. Экс-кипер Динамо защищал ворота против Динамо Батуми с первых минут, одним из его оппонентов был Александр Азацкий, другой украинец. Познанцы до перерыва наколотили три гола, а после забили еще дважды. На поле появился арендованный у Динамо Георгий Цитаишвили, но результативными действиями не отличался. Рудько же совершил 2 сейва и уберег ворота сухими.
Довольно украинский Фехервар встречался с Габалой. Шабанов и Петряк начинали с первых минут, а Петряк и Макаренко вышли по ходу поединка. Венгры тотально преобладали визави, что конвертировалось в уверенную победу.
Славия Прага без Тараса Качарабы надежно отыграла в обороне и фантастически в атаке, пропустив ноль и забив четыре мяча соответственно во встрече с Сент-Джозефс. Ракув разгромил Астану: Кочергин провел на поле 45 минут и отличился передпоследним голом поляков во встрече.
Относительно остальных матчей: Янг Бойз минимально одолел Лиепаю без Юрия Ткачука в заявке, Вальмиера с Желизко и Якубой (ассист) на поле и Мурзой в запасе уступила Шкендии, Рига с Вакулко (Филиппов и Юрченко отсутствовали даже в заявке) разгромила Ружомберок, Петрокуб с Артемом Федоровым разошелся миром с Лачи, а Академия Пушкаша без Артема Фаворова позорно уступила Витории Гимараеш.
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