Квалификация Лиги конференций

Кызылжар – Осиек – 1:2

Голы: Неяшмич, 84 (аг.) – Топчагич, 58, Кляйнгайслер, 75

Кайрат – Кишварда – 0:1

Гол: Асани, 82

Лиепая – Янг Бойз – 0:1

Гол: Фасснахт, 73

Вальмиера – Шкендия – 1:2

Голы: Гуе, 45 – Дориев, 8, Шала, 63

Лех – Динамо Батуми – 5:0

Голы: Скурас, 10, 33, Амараль, 24, 66, Исхак, 90+4

Ружомберок – Рига – 0:3

Голы: Торрес, 43, Сойсало, 45, Аурелио, 50

Судува – Виборг – 0:1

Гол: Брикс, 78

Фехервар – Габала – 4:1

Голы: Кодро, 30, 74, Рус, 67, Зивзивадзе, 90 – Алемао, 16

Удаление: Мусаев, 86 (вторая желтая, Габала)

Петрокуб – Лачи – 0:0

Удаление: Спахию, 28 (вторая желтая, Лачи)

Сент-Джозефс – Славия Прага – 0:4

Голы: Сор, 21, 32, Эвертон, 45+1, Лингр, 56

Удаление: Масиас, 34, Пас, 45+4 (две прямые красные, Сент-Джозефс)

Ракув – Астана – 5:0

Голы: Лопес, 4, Вдовяк, 42, Гутковскис, 65, Кочергин, 77, Тудор, 90+5

Удаление: Сореску, 21 (вторая желтая) – Кусяпов, 62 (вторая желтая)

Витория Гимараеш – Академия Пушкаша – 3:0

Голы: Ламейраш, 4, Силва, 39, Андерсон, 65

Противостояние Кызылжара и Осиека могло быть поединком украинцев Бушмана и Чеберко, но второй не попал даже в заявку. Впрочем, команда справилась без Евгения и праздновала победу с курьезным автоголом.

В Кишварде целый десант украинцев: Химич, Гелеш, Готра, Мельник, Гей, Одинцов и Кравченко. На встречу против Кайрата со старта вышли трое последних, Мельник же явился по ходу поединка, завершившегося минимальной победой.

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Несмотря на серьезные фейлы , главный тренер Леха продолжает доверять Артуру Рудько. Экс-кипер Динамо защищал ворота против Динамо Батуми с первых минут, одним из его оппонентов был Александр Азацкий, другой украинец. Познанцы до перерыва наколотили три гола, а после забили еще дважды. На поле появился арендованный у Динамо Георгий Цитаишвили, но результативными действиями не отличался. Рудько же совершил 2 сейва и уберег ворота сухими.

Довольно украинский Фехервар встречался с Габалой. Шабанов и Петряк начинали с первых минут, а Петряк и Макаренко вышли по ходу поединка. Венгры тотально преобладали визави, что конвертировалось в уверенную победу.

Славия Прага без Тараса Качарабы надежно отыграла в обороне и фантастически в атаке, пропустив ноль и забив четыре мяча соответственно во встрече с Сент-Джозефс. Ракув разгромил Астану: Кочергин провел на поле 45 минут и отличился передпоследним голом поляков во встрече.

Относительно остальных матчей: Янг Бойз минимально одолел Лиепаю без Юрия Ткачука в заявке, Вальмиера с Желизко и Якубой (ассист) на поле и Мурзой в запасе уступила Шкендии, Рига с Вакулко (Филиппов и Юрченко отсутствовали даже в заявке) разгромила Ружомберок, Петрокуб с Артемом Федоровым разошелся миром с Лачи, а Академия Пушкаша без Артема Фаворова позорно уступила Витории Гимараеш.