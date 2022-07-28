Кочергін диво-голом вивів Ракув у наступний тур Ліги конференцій – відео гармати українця у ворота Астани
Український півзахисник Владислав Кочергін допоміг полякам святкувати перемогу і у виїзному єврокубковому матчі. Дивіться відео гола на "Футбол 24".
Кваліфікація Ліги конференцій, 2-й тур, матч-відповідь
Астана (Казахстан) – Ракув (Польща) – 0:1
Гол: Кочергін, 16
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Лише диво могло завадити Ракуву не вийти у 3-й тур кваліфікації Ліги конференцій після першого поєдинку. Вдома володар Кубка і Суперкубка Польщі розтрощив Астану з рахунком 5:0, тож матч-відповідь у Казахстані мав стати легкою прогулянкою.
Господарі прагнули реабілітуватися перед уболівальниками за ганебну поразку у першій зустрічі, однак пропустили ще до середини першого тайму. Приємно, що автором гола (як і у першому матчі) став український півзахисник Владислав Кочергін. На 16-й хвилині наш співвітчизник на лівому фланзі скористався помилкою захисника, підібрав м'яч, який відскочив від суперника, зробив з ним декілька кроків і потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. Сфера влетіла точно під поперечину без шансів для голкіпера Астани. Казахи намагались вирівняти становище, однак полякам вдалось втримати переможний рахунок і тріумфально вийти у наступний тур кваліфікації.
За можливість зіграти у груповому раунді третього за силою євротурніру поляки поборються з переможцем пари Ньютаун (Уельс) – Спарта Трнава (Словаччина). Перший матч завершився перемогою наших сусідів 4:1.
Таблиця коефіцієнтів: Динамо вірне традиції, Україна втрачає перший клуб, наближає крах Росії і не підпускає конкурентів