Кваліфікація Ліги конференцій, 2-й тур, матч-відповідь

Астана (Казахстан) – Ракув (Польща) – 0:1

Гол: Кочергін, 16

Кочергін забив, а решта українців виступили мляво: результати 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій

Лише диво могло завадити Ракуву не вийти у 3-й тур кваліфікації Ліги конференцій після першого поєдинку. Вдома володар Кубка і Суперкубка Польщі розтрощив Астану з рахунком 5:0, тож матч-відповідь у Казахстані мав стати легкою прогулянкою.

Господарі прагнули реабілітуватися перед уболівальниками за ганебну поразку у першій зустрічі, однак пропустили ще до середини першого тайму. Приємно, що автором гола (як і у першому матчі) став український півзахисник Владислав Кочергін. На 16-й хвилині наш співвітчизник на лівому фланзі скористався помилкою захисника, підібрав м'яч, який відскочив від суперника, зробив з ним декілька кроків і потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. Сфера влетіла точно під поперечину без шансів для голкіпера Астани. Казахи намагались вирівняти становище, однак полякам вдалось втримати переможний рахунок і тріумфально вийти у наступний тур кваліфікації.

За можливість зіграти у груповому раунді третього за силою євротурніру поляки поборються з переможцем пари Ньютаун (Уельс) – Спарта Трнава (Словаччина). Перший матч завершився перемогою наших сусідів 4:1.

Таблиця коефіцієнтів: Динамо вірне традиції, Україна втрачає перший клуб, наближає крах Росії і не підпускає конкурентів