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Кобра отказалась ехать на матч против Зирки, ПФЛ исключит команду из Первой лиги

13:44 79 Читати українською
Кобра отказалась ехать на матч против Зирки, ПФЛ исключит команду из Первой лиги
ФК Кобра / Фото из соцсетей

Харьковский клуб Кобра будет исключен из соревнований Первой лиги.

ПФЛ получила письмо от ФК Кобра о том, что команда не имеет возможности выехать на матч пятого тура Первой лиги в Кропивницкий.

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В связи с этим ПФЛ передаст соответствующие документы в КДК ФФУ. Решение о снятии команды будет принято в соответствии с Дисциплинарными правилами ФФУ, сообщает официальный сайт ПФЛ.

Напомним, что матч четвертого тура в Харькове, где Кобра должна была принимать Горняк-Спорт, также не состоялся.

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Зирка - Кобра: Суббота 18 августа 2018

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