Кобра отказалась ехать на матч против Зирки, ПФЛ исключит команду из Первой лиги

Испания — 14:53 101
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Ла Лига будет проводить матчи в Северной Америке: Реал и Барселона могут сыграть в США уже в этом сезоне
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Кубок Украины: определена дата проведения финала турнираКубок Украины — 14:07 135
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Зинченко все еще может покинуть Манчестер Сити – Бетис и Жирона претендуют на украинцаАнглия — 13:08 117
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Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА, Франция вышла в лидерыСборная Украины — 12:34 270
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Карпаты возглавил Жозе Мораиш – экс-ассистент МоуриньюУкраина — 12:15 511
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