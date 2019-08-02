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Кобин: Шахтер Каштру больше напоминает команду Луческу

17:20 15 Читати українською
Кобин: Шахтер Каштру больше напоминает команду Луческу
Василий Кобин у Шахтере / Шахтер

Бывший игрок Карпат и Шахтера Василий Кобин поделился ожиданиями от матча "горняков" против "львов".

 

"В Карпаты пришел новый наставник, сделали несколько трансферов, подтянули много своих воспитанников. Думаю, что каких-то высоких результатов от Карпат пока ждать не стоит, потому что команда очень сильно обновилась и теперь это будет темная лошадка в чемпионате.

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Первые два тура против Динамо и Шахтера? Физически львовяне должны быть готовы к двум матчам. Не берусь прогнозировать результат, но то, что команда будет готова физически – это точно.

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Думаю, стиль игры Шахтера существенно не изменится и будет ориентирован на атаку. Мне в Суперкубке Шахтер больше напоминал команду Луческу, чем Фонсеки", – цитирует Кобина "Сегодня".

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