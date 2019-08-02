Кобін: Шахтар Каштру більше нагадує команду Луческу

Колишній гравець Карпат та Шахтаря Василь Кобін поділився очікуваннями від матчу "гірників" проти "левів".

"У Карпати прийшов новий наставник, зробили кілька трансферів, підтягнули багато своїх вихованців. Думаю, що якихось високих результатів від Карпат поки чекати не варто, тому що команда дуже сильно оновилася і тепер це буде темна конячка в чемпіонаті.

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Перші два тури проти Динамо та Шахтаря? Фізично львів'яни повинні бути готові до двох матчів. Не беруся прогнозувати результат, але те, що команда буде готова фізично – це точно.

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Думаю, стиль гри Шахтаря істотно не зміниться і буде орієнтований на атаку. Мені в Суперкубку Шахтар більше нагадував команду Луческу, ніж Фонсеки", – цитує Кобіна "Сегодня".