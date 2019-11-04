Кобин рассказал об амбициях стать главным тренером Шахтера

Главный тренер Миная Василий Кобин признался, что не против в будущем возглавить Шахтер, за который играл с 2009 по 2017 год.

"Надолго ли в Минае? Посмотрим. Конечно, есть амбиции стать главным тренером Шахтера. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

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Мне и Славе Шевчуку предложили стать главными тренерами – значит, увидели соответствующие качества. Думаю, многие игроки, которые были в том Шахтере будут тренировать. Кучер может на это претендовать. Уверен, что и Дарио Срна когда-то возглавит команду. Но самое главное, что мы остались в футболе", – сказал Кобин каналу Трендец.

Напомним, в начале лета бывший игрок Шахтера и сборной Украины возглавил команду из Закарпатской области. После 16 туров Минай занимает 6 место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет 4 очка.

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