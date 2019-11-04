Кобін розповів про амбіції стати головним тренером Шахтаря

Головний тренер Миная Василь Кобін зізнався, що не проти у майбутньому очолити Шахтар, за який грав з 2009 по 2017 рік.

"Чи надовго в Минаї? Подивимося. Звичайно є амбіції стати головним тренером Шахтаря. Подивимося, як буде складатися ситуація.

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Мені і Славі Шевчуку запропонували стати головними тренерами – значить, побачили відповідні якості. Думаю, багато гравців, які були в тому Шахтарі, будуть тренувати. Кучер може на це претендувати. Впевнений, що й Даріо Срна колись очолить команду. Але найголовніше, що ми залишилися у футболі", – сказав Кобін каналу Трендець.

Нагадаємо, на початку літа колишній гравець Шахтаря та збірної України очолив команду з Закарпатської області. Після 16 турів Минай посідає 6 місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера складає 4 очки.

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