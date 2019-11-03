Кобин – о Кополовце: С него уже щебень сыпется

Главный тренер перволигового Миная Василий Кобин прокомментировал текущую форму полузащитника закарпатской команды Михаила Кополовца.

"Поведение у него неадекватное. Уже сдувается понемногу. Из него уже не то что песок, а щебень сыпется. Но в раздевалке еще может рассказать", – сказал Кобин Youtube-каналу Трендец.

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Напомним, Кобин и Кополовец недавно выступали за Минай в статусе игроков. В начале лета бывший игрок Шахтера и сборной Украины возглавил команду из Закарпатской области, а Кополовец с прошлого года сочетает игровую карьеру с обязанностями спортивного директора клуба.

Отметим, что в этом сезоне экс-игрок Карпат провел 10 матчей в Первой лиге и забил 1 гол. Минай сейчас занимает 7 место в турнирной таблице.

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