"Я слышал это все. Это была словесная перепалка с игроками другой команды. Женю предупредили. Наверное было какое-то давление со стороны Александрии. Словесная перепалка, эмоции, не больше", – поделился Кобин в программе УПЛ Online.

Селезнев выругался на представителей Александрии во время перерыва, – СМИ

Напомним, Селезнев получил желтую карточку после перерыва в матче Минай – Александрия. Нападающий назвал игрока гостей "проституткой" и призвал "выйти один на один" в подтрибунном помещении.

К слову, закарпатцы получили минимальную победу (1:0), а для Селезнева этот поединок стал первым за более чем полгода.

Минай на последних минутах вырвал сенсационную победу над Александрией