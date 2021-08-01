Кобін прокоментував конфлікт Селезньова з представниками Олександрії
Головний тренер Миная Василь Кобін поділився думками про черговий скандал за участі Євгена Селезньова.
"Я чув це все. Це була словесна перепалка з гравцями іншої команди. Женю попередили. Напевно був якийсь тиск з боку Олександрії. Словесна перепалка, емоції, не більше", – поділився Кобін у програмі УПЛ Online.
Селезньов вилаявся на представників Олександрії під час перерви, – ЗМІ
Нагадаємо, Селезньов отримав жовту картку після перерви в матчі Минай – Олександрія. Нападник назвав гравця гостей "повією" та закликав "вийти віч-на-віч" у підтрибунному приміщенні.
До слова, закарпатці здобули мінімальну перемогу (1:0), а для Селезньова цей поєдинок став першим за більш ніж півроку.
Минай на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Олександрією