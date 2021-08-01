"Я чув це все. Це була словесна перепалка з гравцями іншої команди. Женю попередили. Напевно був якийсь тиск з боку Олександрії. Словесна перепалка, емоції, не більше", – поділився Кобін у програмі УПЛ Online.

Селезньов вилаявся на представників Олександрії під час перерви, – ЗМІ

Нагадаємо, Селезньов отримав жовту картку після перерви в матчі Минай – Олександрія. Нападник назвав гравця гостей "повією" та закликав "вийти віч-на-віч" у підтрибунному приміщенні.

До слова, закарпатці здобули мінімальну перемогу (1:0), а для Селезньова цей поєдинок став першим за більш ніж півроку.

Минай на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Олександрією