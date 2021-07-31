36-летний нападающий конфликтовал с защитником Александрии Владиславом Бабогло и одним из членов тренерского штаба соперника, утверждает UA-Футбол.

Возвращение Селезнева и драма последних секунд в видеообзоре матча Минай – Александрия

По информации источника, Селезнев назвал игрока гостей "проституткой" и призвал "выйти один на один". Все это происходило во время перерыва в подтрибунном помещении. Интересно, что перед вторым таймом Евгений получил горчичник от Виталия Романова, о чем объявил диктор стадиона в Ужгороде.

К слову, это был первый официальный матч ветерана после более чем полугодовой паузы, спровоцированной скандалом в Колосе.

Минай на последних минутах вырвал сенсационную победу над Александрией