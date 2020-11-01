"Доволен командой, она себя хорошо показала. Конечно, и мы, и Рух знали кто как будет играть тактически и соответственно готовились к этому. Но если посчитать моменты за игру, то мы были ближе к победе. Не хватило забитого гола.

Битва аутсайдеров в видеообзоре матча Минай – Рух

Нужно забивать, ведь без голов выиграть невозможно. Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем. Я об этом сказал команде в раздевалке после игры, надо работать над реализацией. И этим будем заниматься, будем улучшать ситуацию и готовиться к следующей игре", – цитирует Кобина официальный сайт Миная.

Напомним, Минай в матче 8-го тура УПЛ на своем поле не смог переиграть львовский Рух и удовлетворился безголевой ничьей.

Львов победил Ворсклу и прервал 19-матчевую безвыигрышную серию – полтавчане потерпели первое поражение в сезоне