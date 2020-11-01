Кобин признался, чего не хватило Минаю для победы над Рухом
Главный тренер Миная Василий Кобин поделился эмоциями после поединка 8-го тура чемпионата Украины против Руха (0:0).
"Доволен командой, она себя хорошо показала. Конечно, и мы, и Рух знали кто как будет играть тактически и соответственно готовились к этому. Но если посчитать моменты за игру, то мы были ближе к победе. Не хватило забитого гола.
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Нужно забивать, ведь без голов выиграть невозможно. Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем. Я об этом сказал команде в раздевалке после игры, надо работать над реализацией. И этим будем заниматься, будем улучшать ситуацию и готовиться к следующей игре", – цитирует Кобина официальный сайт Миная.
Напомним, Минай в матче 8-го тура УПЛ на своем поле не смог переиграть львовский Рух и удовлетворился безголевой ничьей.
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