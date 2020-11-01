"Задоволений командою, вона себе добре показала. Звісно, і ми, і Рух знали хто як буде грати тактично і відповідно готувалися до цього. Але якщо порахувати моменти за гру, то ми були ближчими до перемоги. Не вистачило забитого гола.

Битва аутсайдерів у відеоогляді матчу Минай – Рух

Потрібно забивати, адже без голів виграти нереально. Важко зараз аналізувати, робити висновки, чому ми не забиваємо. Я про це сказав команді у роздягальні після гри, що треба працювати над реалізацією. І цим будемо займатися, будемо покращувати ситуацію і готуватися до наступної гри", – цитує Кобіна офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, Минай у матчі 8-го туру УПЛ на власному полі не зміг переграти львівський Рух і задовольнився безгольовою нічиєю.

Львів втримав перемогу над Ворсклою й перервав 19-матчеву безвиграшну серію – полтавці зазнали першої поразки в сезоні