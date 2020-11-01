В матче 8-го тура УПЛ Минай на своем поле не смог победить Рух. Видеообзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Сверхскучная игра аутсайдеров турнирной таблицы УПЛ запомнилась огромным количеством единоборств и минимумом моментов. Единственный гол в матче был забит гостями во втором тайме, однако арбитр зафиксировал игру рукой и отменил взятие ворот.

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Как следствие, справедливая ничья принесла закарпатцам 6 очков и одиннадцатую строчку турнирной таблицы, Рух с тремя пунктами – предпоследний.

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