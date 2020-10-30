"Причина очевидна – короткий промежуток времени между сезонами. Элементарно не хватало времени для построения конкурентоспособной команды, которая была бы готова к серьезным задач в УПЛ. Межсезонья практически не было.

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Сейчас в каждой игре я делаю ротацию в составе, чтобы понимать, кто проявляет себя сильнее в играх. Если бы были сборы со спаррингами, мы могли бы определить основную обойму. А в тренировочном процессе не всегда можно выделить, кто сильнее в тех или иных моментах.

У меня нет нареканий, что у нас плохой состав. У нас хорошие футболисты, мы подобрали игроков, которые могут навязывать конкуренцию в Премьер-лиге. Больше повлияло отсутствие времени и контрольных матчей. В плане психологии мы только получили от того, что нам удалось в напряженной борьбе выиграть Первую лигу. Как показала игра с Александрией, на тех же эмоциях мы и выиграли первую встречу. В плане психологии наша команда в достаточно хорошем состоянии", – цитирует Кобина Tribuna.com.

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