"Причина очевидна – короткий проміжок часу між сезонами. Елементарно не вистачало часу для побудови конкурентоспроможної команди, яка була б готова до серйозних завдань в УПЛ. Міжсезоння практично не було.

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Зараз у кожній грі я роблю ротацію у складі, щоб розуміти, хто проявляє себе сильніше в іграх. Якби були збори зі спарингами, ми б могли визначити основну обойму. А в тренувальному процесі не завжди можна виділити, хто сильніший в тих чи інших моментах.

У мене немає нарікань, що у нас поганий склад. У нас хороші футболісти, ми підібрали гравців, які можуть нав'язувати конкуренцію в Прем'єр-лізі. Більше вплинула відсутність часу і контрольних матчів. У плані психології ми тільки здобули від того, що нам вдалося в напруженій боротьбі виграти Першу лігу. Як показала гра з Олександрією, на тих же емоціях ми і виграли першу зустріч. У плані психології наша команда в досить непоганому стані", – цитує Кобіна Tribuna.com.

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