Воспитанник киевского Динамо присоединился к Минаю на правах свободного агента. 21-летний полузащитник уже тренируется с новой командой, сообщает официальный сайт закарпатцев.

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К слову, последним клубом Хахлева были львовские Карпаты, которые он покинул прошлым летом. Также Алексей может похвастаться победой на чемпионате мира U-20, где он сыграл 4 матча за сборную Украины.

Добавим, что коллектив Василия Кобина проводит свой дебютный сезон в УПЛ. После 6 сыгранных матчей Минай имеет в своем активе 5 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

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