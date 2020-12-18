"Я не люблю кого-то выделять или критиковать, ведь нужного результата достигает команда. В целом, за исключением кубкового поединка с Александрией и с Шахтером в чемпионате, в других мои подопечные выглядели достойно.

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Более того, если бы не судейские ошибки, из-за которых мы потеряли четыре-пять очков, Минай находился бы среди середняков, а не в зоне вылета. Хотелось бы отметить бойцовские качества ребят. В конце первой части сезона на их действиях сказывалась усталость, прежде всего, из-за краткосрочного подготовительного периода.

Однако, они сумели собраться и в заключительном матче, с Ворсклой в Полтаве, были ближе к победе, чем один из лидеров чемпионата УПЛ. Поэтому мы пошли в отпуск в хорошем настроении", – поделился Кобин в интервью Команда№1.

Следует отметить, что Минай набрал 10 очков в первом в своей истории сезоне в УПЛ и занимает 11 место в турнирной таблице.

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