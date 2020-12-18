"Я не люблю когось виділяти або критикувати, адже потрібного результату досягає команда. В цілому, за винятком кубкового поєдинку з Олександрією та з Шахтарем в чемпіонаті, в інших мої підопічні виглядали гідно.

Екс-футболісти Динамо і Шахтаря та іспанський легіонер – Минай визначився з трійкою гравців, які покинуть команду

Більш того, якби не суддівські помилки, через які ми втратили чотири-п'ять очок, Минай перебував би серед середняків, а не в зоні вильоту. Хотілося б відзначити бійцівські якості хлопців. В кінці першої частини сезону на їхніх діях позначалася втома, перш за все, через короткострокове підготовчого періоду.

Однак, вони зуміли зібратися і в заключному матчі, із Ворсклою в Полтаві, були ближче до перемоги, ніж один з лідерів чемпіонату УПЛ. Тому ми пішли у відпустку в гарному настрої", – поділився Кобін в інтерв'ю Команда№1.

Слід відзначити, що Минай набрав 10 очок у першому в своїй історії сезоні в УПЛ та посідає 11 місце у турнірній таблиці.

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