"Очень хочется доказать, что я еще не сказал своего последнего слова в футболе. По разным причинам я не сумел подготовиться к осенней части чемпионата УПЛ, поэтому и не смог помочь Минаю. Сейчас надеюсь наверстать упущенное.

Кобин озвучил условие, при котором Кополовец сможет дебютировать в УПЛ в составе Миная

Слова Кобина о завершении моей карьеры? Думаю, что Кобин несколько поспешил с выводами. Он же не враг себе и Минаю, ведь если я буду в порядке, буду доказывать свою профпригодность на футбольном поле, то почему должен ограничиться одним матчем? Не вижу здесь логики.

Считаю, что, образно говоря, мяч сейчас на моей половине поля, мое дело, как следует подготовиться, приложить максимум усилий, чтобы ко мне не было претензий, а там уже посмотрим, кто чего стоит.

Не будет ли это негативно влиять на обязанности спортивного директора? Наоборот, тренируясь и играя рядом с потенциальными новичками я получаю необходимую информацию кто из них достоин приглашения. Хотя здесь также очень многое зависит от точки зрения главного тренера, его помощников", – цитирует Кополовца Команда 1.

К слову, в общем Михаил Кополовец провел 154 матча в украинской Премьер-лиге, забил 6 мячей и отдал 10 ассистов. Минай зимует на 11 строчке УПЛ.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ