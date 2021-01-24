"Дуже хочеться довести, що я ще не сказав свого останнього слова у футболі. З різних причин я не зміг добре підготуватися до осінньої частини чемпіонату УПЛ, тому і не зміг допомогти Минаю. Зараз сподіваюся надолужити згаяне.

Кобін озвучив умову, за якої Кополовець зможе дебютувати в УПЛ у складі Миная

Слова Кобіна про завершення моєї кар'єри? Думаю, що він дещо поспішив з висновками. Він не ворог собі і Минаю, адже якщо я буду в порядку, буду доводити свою профпридатність на футбольному полі, то чому повинен обмежитися одним матчем? Не бачу тут логіки.

Вважаю, що, образно кажучи, м'яч зараз на моїй половині поля, моє завдання – як слід підготуватися, докласти максимум зусиль, щоб до мене не було претензій, а там вже подивимося, хто чого вартий.

Чи не впливатиме це негативно на обов'язки спортивного директора? Навпаки, тренуючись і граючи поруч з потенційними новачками я отримую необхідну інформацію хто з них достойний запрошення. Хоча тут також дуже багато залежить від точки зору головного тренера, його помічників", – цитує Кополовця Команда 1.

До слова, загалом Михайло Кополовець провів 154 матчі в українській Прем'єр-лізі, забив 6 м'ячів та віддав 10 асистів. Минай зимує на 11 сходинці УПЛ.

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